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Пенсия для стариков вырастет в 2 раза

Пенсию для стариков увеличат вдвое
Фото: www.globallookpress.com
Ходить никуда не придется, пересчет произойдет автоматически

Россиянам, дожившим до 80 лет, положены повышенные выплаты от государства. Об этом говорится в законе "О страховых пенсиях".

Увеличение происходит за счет индексации фиксированной доплаты получателям страховых пенсий по возрасту. Доплата умножается на два.

В 2019 г. размер выплаты всем россиянам, достигшим пенсионного возраста, составил 5 334,19 руб. Соответственно, после 80 лет человек получит ежемесячную доплату в сумме 10 668,38 руб. Плюс с каждым годом эти выплаты увеличиваются, то есть в 2020 г. сумма станет еще больше.

При этом пересчет произойдет автоматически, писать заявления или идти в отделения Пенсионного фонда не придется.

Ранее стало известно, какую ошибку часто допускают сотрудники ПФР, начисляя пенсии. 

Николай ВИКТОРОВ

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