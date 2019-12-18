В ПФР нашли способ соблюдать баланс между отчислениями и выплатами

Женщины на пенсии живут дольше мужчин, а отчислений в Пенсионный фонд от них поступает меньше. В итоге старушки живут на средства скончавшихся стариков. К таким выводам пришли эксперты FinExpertiza.

Женщины в России выходят на пенсию раньше мужчин, соответственно, период их страховых взносов короче на несколько лет. Плюс зарплаты россиянок традиционно ниже, чем у представителей сильного пола. Если учесть, что за годы ухода за детьми отчисления также не идут, сумма пенсионных накоплений у женщин в РФ получается значительно меньше по сравнению с мужчинами.

При этом живут женщины в России дольше. В среднем, пенсию по старости дамы получают в течение 22,6 лет, передает "Лента" со ссылкой на исследование. В итоге получается, что государство платит им за счет отчислений мужчин, которые умирают гораздо раньше.

Как отмечает URA.RU, продолжительность жизни в РФ растет и составляет в 2019 г. в среднем 73,6 года.