А через пару лет пожилым гражданам страны вообще деньги некуда будет девать

В наступающем 2020 г. россиянам обещают рост пенсий порядка 3%. С таким заявлением сегодня выступил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция", – сообщил чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в 2019 г. в реальном выражении пенсионное обеспечение россиян выросло на на 2,5 процента.



Он утверждает, что через несколько лет пенсии увеличатся более чем на 18% по сравнению с действующими.

"Они достигнут в 2022 г. где-то 18 300 руб в среднем", – констатировал Дроздов.

Ранее в среду, 18 декабря, стало известно, что наши женщины живут дольше мужчин, однако в Пенсионный фонд отчисляют меньше денег. В результате россиянки-бабушки доживают свой век за счет дедушек, говорится в исследовании экспертов FinExpertiza.