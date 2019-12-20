Пенсионный фонд России разъяснил новые правила

В 2020 г. на пенсию смогут претендовать женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 г., и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года. Таковы нормы переходного этапа пенсионной системы РФ, обновленной в прошлом году.

Соответственно, на заслуженный отдых и пособие от государства смогут рассчитывать россиянки старше 55 с половиной лет и россияне старше 60 с половиной лет. По старым правилам, они могли бы претендовать на получение пенсии на полгода раньше, пишет Aif.ru со ссылкой на ПФР.

Помимо возраста, ключевыми моментами начисления пенсии в 2020 г. станет минимум 11 лет трудового стажа и 18,6 накопленных пенсионных баллов. Это на 1 год и на 2 балла больше, чем требовалось в прошлом году, указывает "Вечерняя Москва".

Ранее работающих стариков предупредили о штрафах за незаконные выплаты.