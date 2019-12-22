Раскрыты подробности индексации выплат неработающим пенсионерам

Порядок разъяснили в ПФР. С 2016 года пенсии трудящихся пенсионеров индексируются после их ухода с работы. Количество накопившихся пенсионных коэффициэнтов умножают на их стоимость. С 1 января 2020 года она составит 93 рубля. К полученной сумме плюсуют актуальный размер фиксированной выплаты, которая в следующем году будет равна 5686 рублям. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. При этом он отметил, что если россияне захотят снова работать после того, как ушли на пенсию, индексацию никто уже не отменит.

Ранее "Утро" писало о двойных пенсиях для россиян перед Новым годом – 2020. В декабре тем, кто получает выплаты с 1 по 8 число, придут деньги сразу за два месяца – за декабрь 2019 года и январь 2020-го.