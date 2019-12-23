Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Назван реальный способ увеличения пенсии

Назван реальный способ увеличения пенсии
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Выплаты могут поднять вдвое

У россиян есть возможность повлиять на размер собственной пенсии и получать на 40% и даже 100% больше. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Секрет прост: чем позже человек уходит на заслуженный отдых, тем больше выплат ему положены от государства. Пересчет происходит за счет премиальных коэффициентов. Например, в 2019 г. размер фиксированной выплаты к пенсии по старости составляет 5334,2 руб., а стоимость одного пенсионного балла – 87,24 рубля. Именно на этих показателях будет строиться расчет пенсии человеку, который обратится за выплатой сразу при достижении пенсионного возраста.

Но, если гражданин продолжит работать и обратится в ПФР через пять лет после возникновения права на пенсию, фиксированная выплата будет умножена на коэффициент 1,36, а размер страховой пенсии – на 1,45. В итоге пенсия будет на 42% больше, передает ТАСС.

Работа в течение десяти лет после наступления пенсионного возраста даст право на премиальные коэффициенты в 2,11 и 2,32 соответственно, то есть пенсия будет увеличена более чем вдвое. 

Ранее в ПФР напомнили о выплатах россиянам старше 80 лет.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей