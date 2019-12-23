Выплаты могут поднять вдвое

У россиян есть возможность повлиять на размер собственной пенсии и получать на 40% и даже 100% больше. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Секрет прост: чем позже человек уходит на заслуженный отдых, тем больше выплат ему положены от государства. Пересчет происходит за счет премиальных коэффициентов. Например, в 2019 г. размер фиксированной выплаты к пенсии по старости составляет 5334,2 руб., а стоимость одного пенсионного балла – 87,24 рубля. Именно на этих показателях будет строиться расчет пенсии человеку, который обратится за выплатой сразу при достижении пенсионного возраста.

Но, если гражданин продолжит работать и обратится в ПФР через пять лет после возникновения права на пенсию, фиксированная выплата будет умножена на коэффициент 1,36, а размер страховой пенсии – на 1,45. В итоге пенсия будет на 42% больше, передает ТАСС.

Работа в течение десяти лет после наступления пенсионного возраста даст право на премиальные коэффициенты в 2,11 и 2,32 соответственно, то есть пенсия будет увеличена более чем вдвое.

Ранее в ПФР напомнили о выплатах россиянам старше 80 лет.