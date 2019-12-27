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Названа дата индексации пенсий

Изменений следует ожидать уже сразу после Нового года

Следующая индексация пенсий пройдет на 6,6%. Об этом сообщили в министерстве труда, передает "Федерал Пресс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Индексация для неработающих пенсионеров будет произведена с 1 января предстоящего года. Помимо этого, с 1 апреля также проиндексируют социальные пенсии. 

В ведомстве напомнили, что в уходящего году пенсии для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05$, а ежемесячная выплата в среднем выросла на одну тысячу рублей. 

Сергей САЗОНОВ

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