Изменений следует ожидать уже сразу после Нового года

Следующая индексация пенсий пройдет на 6,6%. Об этом сообщили в министерстве труда, передает "Федерал Пресс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Индексация для неработающих пенсионеров будет произведена с 1 января предстоящего года. Помимо этого, с 1 апреля также проиндексируют социальные пенсии.

В ведомстве напомнили, что в уходящего году пенсии для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05$, а ежемесячная выплата в среднем выросла на одну тысячу рублей.