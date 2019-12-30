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Названы счастливые обладатели повышенной пенсии

Названы счастливые обладатели повышенной пенсии
Фото: www.globallookpress.com
Прибавку в январе дадут самым умным

Существенную доплату к пенсии с 1 января 2020 г. могут получить россияне, сделавшие значительный вклад в отечественную науку. Граждане, у которых защищена докторская диссертация и при этом есть звание профессора, могут рассчитывать на особую благодарность государства в денежном эквиваленте.

"Данным пенсионерам нужно обратиться в региональное отделение пенсионных органов по месту жительства", – сообщили в Минтруда.

Сколько именно прибавят профессорам – докторам наук, не уточняется, пишет Ura.ru. Однако есть важный момент – пенсионер, рассчитывающий на доплату, не должен иметь никаких подработок, в том числе на основании гражданско-правового договора, и у него не должно быть статуса индивидуального предпринимателя. 

Ранее в ПФР дали совет россиянам, как увеличить пенсию вдвое.

Николай ВИКТОРОВ

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