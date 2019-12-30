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Повышение пенсий в 2020 году: кому, когда и сколько прибавят

Повышение пенсий в 2020 году: кому, когда и сколько прибавят
Фото: www.globallookpress.com
Некоторым россиянам выплаты поднимут дважды

Увеличение пособий пенсионерам в 2020 г. пройдет в несколько этапов. Первыми повышенные пенсии получат неработающие старики.

С 1 января 2020 года будет проиндексирована на 6,5% страховая часть пенсий. Прибавка в среднем составит 1 тыс.рублей.

С 1 февраля 2020 г. на 3,8% поднимут размер ежемесячной финансовой помощи инвалидам, ветеранам, героям и т.п.

С 1 апреля 2020 г. на 7% увеличат выплаты гражданам, которые получают так называемую социальную пенсию.

С 1 августа 2020 г. за пересчетом пенсий могут обратиться россияне, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать. Их прибавка будет зависеть от величины взносов, которые в ПФР платит за них работодатель.

С 1 октября 2020 г. на 3% проиндексируют пенсии военным.

Кроме этого, увеличение пенсий в новом году положено еще некоторым категориям россиян.

Николай ВИКТОРОВ

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