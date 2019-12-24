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Российским военным поднимут пенсии в 2020 году

Президент России распорядился позаботиться о защитниках отечества

Владимир Путин сообщил, что в 2020 году увеличатся военные пенсии. Такое заявление лидер россиян сделал на заседании коллегии министерства обороны.

Как отмечает телеканал "МИР24", индексация в новом году составит 3%, а в 2021-м и 2022-м – 4%. Также нуждающиеся продолжат получать жилищные субсидии. 

Как пишет ТАСС, президент России рассказал, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военных страна потратит 113 млрд рублей.  

Полина ИВАНОВА

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