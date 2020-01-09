Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Некоторых россиян ожидает сокращение пенсий в 2020 году. Об этом предупредила зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Уменьшение ежемесячных поступлений на счет возможно при изменении места жительства человека, поскольку в разных регионах страны действуют свои коэффициенты, влияющие на размер пенсии, пишет "Парламентская газета".

При этом важно, чтобы пенсионер сам вовремя сообщил в Пенсионный фонд о переезде. В противном случае излишне выплаченные деньги с него будут взысканы позже.

Кроме того, с пенсии могут списываться долги за коммунальные услуги, штрафы и взыскания, определенные судом. Но есть уточнение: списания не могут быть больше 20% от размера пенсии, а остаток выплат не должен оказаться меньше уровня прожиточного минимума в регионе.

Ранее "Утро" писало про этапы повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.

