Старики не заметили обещанных бонусов после индексации

Подачка российским пенсионерам возмутила жителей Кургана. Однако в региональном отделении Пенфонда рублевой прибавке нашли объяснение.

Так, по сообщению пользователя соцсети "ВКонтакте", мизерное увеличение довело его бабушку до слез. Старушка получила пенсию ровно на 1 руб. 10 коп. больше.

"Мы бабушке помогаем, она не нуждается, но второй день плачет от обиды", – написал внук, пожелавший не разглашать своего имени.

Ему вместе с пожилой бабушкой посоветовали обратиться в ПФР за разъяснениями и лично все разузнать о положенных льготах. Впрочем, ряд комментаторов отметили, что их родственники солидного возраста сами оказались в точно таком же положении.

"У мамы пенсия минималка, тоже не прибавили совсем, она ждала этой прибавки... Поплакала.... Ей обидно, что столько лет вкалывала за копейки", "У моей матери пенсия 9640 руб была, добавили и стала 9641 руб. У меня просто нет слов", "Сам пенсионер. Надбавка шикарная. Можно в Лас-Вегас лететь. P.S. Надбавки не было", – где в шутку, а где всерьез ответили оппоненты (орфография и пунктуация авторов оригинальны).



Хотя пенсионерам и не до смеха, рублевая прибавка имеет место быть. Как объяснили в курганском пенфонде, обладателям минималок доводят размер пенсий до прожиточного минимума, который составляет 8750 рублей, соцдоплатами.

Бонус начисляется на пособие в чистом виде, передает "URA.RU". То есть его проиндексировали на положенные 6,6%. В результате пенсия достигла прожиточного минимума. Поэтому соцдоплату пришлось урезать.

Ранее сегодня стало известно, что некоторых россиян ожидает сокращение пенсий в 2020 году.

