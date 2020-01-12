Люди сами будут решать, как получить средства

Новая пенсионная схема (гарантированный пенсионный план) будет предполагать, что человек сможет получить накопления сразу целиком. При этом ему нужно будет заплатить подоходный налог в размере 13%. Об этом рассказал первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов.

Также пенсионер сможет пойти другим путем. Система даст возможность получить пожизненный пенсионный план. Если россиянин захочет перевести накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ, то сделать это можно будет без комиссии или потерь инвестиционного дохода в реальном времени.

Швецов рассказал "Российской газете", что переведут средства в другой фонд через 5 лет после подачи заявления. Однако текущие платежи зачислят на открытый счет. Следить за состоянием своего счета человек сможет с помощью смартфона. Для тех, кто оставит средства в ПФР, будет действовать такая же схема.