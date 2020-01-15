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Старики получат половину пенсии

Неприятный сюрприз: старики получат половину пенсии
Фото: martin schrampf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Есть причины, по которым ежемесячные выплаты могут сильно сократиться

Пенсии в России – это своеобразный "неприкасаемый" доход, который получают граждане. С них не взимаются налоги и вычеты. Но существуют условия, при которых человек может столкнуться с тем, что выдаваемая ему денежная сумма заметно уменьшилась. На это указал сенатор Валерий Рязанский.

"Бывает, что есть задолженности, и пенсию могут уменьшить, но до определенной величины", – отметил Рязанский в эфире НСН. При этом минимум, который гарантированно оставят человеку, – это 50% от начисленной пенсии.

Долги по коммунальным услугам также могут взимать с пенсии, но только после соответствующего решения суда.

При проживании в доме-интернате для престарелых и инвалидов пенсионер может получать на руки всего 25% от пенсии. Остальное уйдет на его содержание, передает "Царьград".

Что касается "северных" надбавок к пенсии, то при переезде гражданина в другие регионы они также могут сократиться. Все будет зависеть от общего стажа проживания в суровых климатических условиях, уточнил Рязанский. А вот "московская" надбавка будет снята в любом случае, если пенсионер решит жить другом регионе.

Ранее сенатор из комитета по социальной политике Елена Бабикова рассказала, что может повлиять на сокращение пенсии в 2020 году.

Николай ВИКТОРОВ

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