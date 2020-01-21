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Право на досрочную пенсию: кому и когда положена льгота

Право на досрочную пенсию: кому и когда положена льгота
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
В ПФР уточнили, кто может претендовать на финансовое обеспечение от государства раньше остальных

Четверть всех граждан в России имеют право выйти на заслуженный отдых раньше наступления пенсионного возраста или выработки стажа. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Как и прежде, льгота предоставляется тем, кто работал на вредном производстве или в опасных условиях, трудился на Севере, а также врачам и учителям, рассказал Дроздов "Российской газете". Кроме того, благодаря изменениям в пенсионном законодательстве право на досрочную пенсию получили многодетные женщины:

"С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей", – приводит РИА ФАН слова главы ПФР.

Впрочем, большинство россиян, напротив, после реформы вынуждены дольше ждать наступления права на пенсионное обеспечение от государства. По подсчетам ПФР, в 2019 г. на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем было бы до 2018 г., а в 2020 г. отложится выход на заслуженный отдых у 800 тыс. пожилых людей, передает "ФедералПресс".

Согласно новой системе  возраст выхода на пенсию в РФ постепенно увеличивается. В 2024 г. он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, напоминает НСН.

Ранее глава ПФР сообщил, насколько вырастет пенсия в 2021 году.

Николай ВИКТОРОВ

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