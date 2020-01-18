Рост наблюдается уже в этом году

Средний размер пенсии увеличится на 18 процентов к 2022 году и составит 18 290 рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Как передает "Российская газета", согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году пенсии выросли на 2,5 процента. В 2020 году ожидается, что рост составит 3 процента, а в следующем – 2 процента. В 2022 году пенсия должна вырасти на 1,3 процента. Чиновник при этом добавил, что рост пенсий в реальном выражении может быть еще выше, если инфляция будет ниже прогнозируемых значений.

Глава ведомства также напомнил, что при достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на размер фиксированной выплаты. В 2020 году эта сумма составляет 5686 рублей.

Отметим, что государство проиндексировало пенсии в январе этого года н 6,6 процентов. В среднем рост составил тысячу рублей. По словам Дроздова, это не означает, что увеличение пенсий у всех произошло одинаково. Если, например, в 2019 году человек получал пенсию, близкую к средней, то при индексации с этого года она должна была вырасти на тысячу рублей. Те, кто получает меньше, прибавка, соответственно, будет ниже.

Ранее зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала причины, которые могут повлиять на сокращение пенсий в 2020 году.