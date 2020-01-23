Пенсионеры оставят россиян без лишней копейки
К 2060 г. пенсионеры будут составлять половину населения России. К таким выводам пришли исследователи Credit Suisse. По их данным, если сейчас на одного старика приходится три гражданина помоложе, то через 40 лет ситуация катастрофически изменится.
С одной стороны, власти выиграли битву за продолжительность жизни – она увеличивается. Но с другой, это представляет проблему. Если сейчас мужчины в РФ после выхода на пенсию живут в среднем 13,3 года, то в 2060-м этот показатель достигнет 17,4 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад, представленный на Экономическом форуме в Давосе. Только вот содержать этих долгожителей окажется некому, поскольку людей трудоспособного возраста будет гораздо меньше, чем пенсионеров.
Впрочем, проблема старения населения стоит перед всем миром. В середине прошлого века доля людей старше 65 лет составляла 7,7% численности населения планеты, а в 2019 г. она достигла уже 19%. Чтобы прокормить стариков, странам необходимо реформировать свои пенсионные системы с учетом этих данных, настаивают аналитики. Самой эффективной мерой они считают повышение пенсионного возраста.
В РФ пенсионное законодательство изменили в 2018 г., подняв возраст выхода на заслуженный отдых с 55 до 50 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин с 2024 года. Но, судя по прогнозу западных экономистов, эта мера для России оказалась неэффективна: пополнять Пенсионный фонд скоро станет просто некому. Так что вся страна будет работать на стариков.
Ранее "Утро" назвало причины заметного сокращения пенсий россиян.
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