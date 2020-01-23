Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пенсионеры оставят россиян без лишней копейки

Пенсионеры оставят россиян без лишней копейки
Фото: martin schrampf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Содержать стариков в нашей стране скоро будет некому

К 2060 г. пенсионеры будут составлять половину населения России. К таким выводам пришли исследователи Credit Suisse. По их данным, если сейчас на одного старика приходится три гражданина помоложе, то через 40 лет ситуация катастрофически изменится.

С одной стороны, власти выиграли битву за продолжительность жизни – она увеличивается. Но с другой, это представляет проблему. Если сейчас мужчины в РФ после выхода на пенсию живут в среднем 13,3 года, то в 2060-м этот показатель достигнет 17,4 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад, представленный на Экономическом форуме в Давосе. Только вот содержать этих долгожителей окажется некому, поскольку людей трудоспособного возраста будет гораздо меньше, чем пенсионеров.

Впрочем, проблема старения населения стоит перед всем миром. В середине прошлого века доля людей старше 65 лет составляла 7,7% численности населения планеты, а в 2019 г. она достигла уже 19%. Чтобы прокормить стариков, странам необходимо реформировать свои пенсионные системы с учетом этих данных, настаивают аналитики. Самой эффективной мерой они считают повышение пенсионного возраста.

В РФ пенсионное законодательство изменили в 2018 г., подняв возраст выхода на заслуженный отдых с 55 до 50 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин с 2024 года. Но, судя по прогнозу западных экономистов, эта мера для России оказалась неэффективна: пополнять Пенсионный фонд скоро станет просто некому. Так что вся страна будет работать на стариков.

Ранее "Утро" назвало причины заметного сокращения пенсий россиян.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Grumbler
Ответить
"Пенсионеры оставят россиян без лишней копейки" - не пенсионеры, а правительство, не россиян, а пенсионеров. И не оставит, а оставило. У вас сплошные ошибки в названии. Признание в невозможности содержать пенсионеров - импотенция власти. Той самой власти, которая (заметьте!) каждый год меняет пенсионную систему, делая ее все хуже и хуже. "власти выиграли битву за продолжительность жизни" -спасибо, поржал. С кем бились-то?
Гость
Ответить
Если сейчас мужчины в РФ после выхода на пенсию живут в среднем 13,3 года - откуда такие данные?
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей