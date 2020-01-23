Работающим пенсионерам повысят выплаты
Индексация пенсий в России будет проводиться регулярно вне зависимости от того, работает человек или уже закончил трудовую деятельность. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева.
Отвечая на вопрос, распространится ли поправка в Конституции о регулярной индексации пенсий на выплаты работающим гражданам, достигшим пенсионного возраста, Хабриева указала на прописанный в законе принцип всеобщности и справедливости, передает "РГ". Это гарантирует, что положение про индексацию пенсий будет распространяться на всех.
Закрепить в главном законе страны обязанность государства повышать выплаты пенсионерам предложил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 15 января. Эту и другие поправки должны будут одобрить россияне на голосовании, которое планируется провести в апреле. Специальной рабочей группе поручено прописать такие формулировки, которые будут всем понятны и не допустят разночтений.
В последние годы индексация пенсий по старости неработающим гражданам происходит ежегодно, индексации пособий работающим россиянам не было с 2016 года.
Ранее экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подробно описал схему повышения пенсий на ближайшие три года.
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик