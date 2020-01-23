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Работающим пенсионерам повысят выплаты

Работающим пенсионерам повысят выплаты
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Изменения в Конституции гарантируют рост пенсии всем гражданам без исключения

Индексация пенсий в России будет проводиться регулярно вне зависимости от того, работает человек или уже закончил трудовую деятельность. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева.

Отвечая на вопрос, распространится ли поправка в Конституции о регулярной индексации пенсий на выплаты работающим гражданам, достигшим пенсионного возраста, Хабриева указала на прописанный в законе принцип всеобщности и справедливости, передает "РГ". Это гарантирует, что положение про индексацию пенсий будет распространяться на всех.

Закрепить в главном законе страны обязанность государства повышать выплаты пенсионерам предложил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 15 января. Эту и другие поправки должны будут одобрить россияне на голосовании, которое планируется провести в апреле. Специальной рабочей группе поручено прописать такие формулировки, которые будут всем понятны и не допустят разночтений.

В последние годы индексация пенсий по старости неработающим гражданам происходит ежегодно, индексации пособий работающим россиянам не было с 2016 года.

Ранее экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подробно описал схему повышения пенсий на ближайшие три года.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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после того как ее украли у всех остальных то?
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