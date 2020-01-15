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Меры, предложенные главой российского государства Владимиром Путиным для улучшения демографической и социальной ситуации в стране, потребуют примерно $500 млрд, поэтому федеральный бюджет придется серьезно корректировать. Зато малообеспеченные сразу почувствуют повышение уровня жизни. Такую оценку посланию президента РФ Федеральному собранию дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Прозвучавшие меры – достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4 – 0,5% ВВП, – сказал Кудрин, цитирует РИА "Новости". Также экономист спрогнозировал: "Мы увидим влияние этих субсидий для бедных уже через два месяца, реально произойдет улучшение состояния семей".
Среди мер, направленных на повышение благосостояния россиян, Путин предложил:
Школы и другая образовательная инфраструктура должны быть
комфортны для детей. Поэтому регионам поручено построить новые помещения и отремонтировать
старые.
Классным руководителям, которые ответственны за нравственное воспитание подрастающего поколения, решено доплачивать из федерального бюджета по 5 тыс. руб. в месяц. Региональные доплаты при этом будут сохранены.
Изменен подход к высшему образованию: число бюджетных мест в вузах решено увеличить, но они будут предоставляться преимущественно абитуриентам, поступающим по целевым направлениям из регионов, где ощущается нехватка специалистов конкретных профессий. В частности, по специальности "педиатрия" 75% бесплатных мест займут именно целевики.
В системе налогообложения бизнеса в течение шести лет перемен не будет. Зато в Конституцию могут быть внесены поправки:
По всем этим и ряду других пунктов Путин предложил
проконсультироваться с россиянами. Будет проведено голосование по внесению
изменений в Конституцию.
Послание, с которым Путин обратился 15 января 2020 г. к Федеральному собранию, стало 16-м в его карьере президента России.
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