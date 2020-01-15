Для реализации поручений президента придется перекроить бюджет страны

Меры, предложенные главой российского государства Владимиром Путиным для улучшения демографической и социальной ситуации в стране, потребуют примерно $500 млрд, поэтому федеральный бюджет придется серьезно корректировать. Зато малообеспеченные сразу почувствуют повышение уровня жизни. Такую оценку посланию президента РФ Федеральному собранию дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Прозвучавшие меры – достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4 – 0,5% ВВП, – сказал Кудрин, цитирует РИА "Новости". Также экономист спрогнозировал: "Мы увидим влияние этих субсидий для бедных уже через два месяца, реально произойдет улучшение состояния семей".

Среди мер, направленных на повышение благосостояния россиян, Путин предложил:

выплачивать на каждого ребенка от 3 до 7 лет по половине прожиточного минимума (ПМ) с января 2020 г. и по полному ПМ с 2021 года. В среднем это составит 5,5 тыс. руб. и 11 тыс. руб. с небольшими вариациями – в зависимости от региона. Выплаты предусмотрены для семей с уровнем дохода не выше 1 ПМ на человека;

обеспечить каждого учащегося с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием в школе;

выплачивать материнский капитал в размере 466 тыс. руб. при рождении первого ребенка и 616 тыс. руб. – при рождении второго. Суммы должны ежегодно индексироваться. Программа маткапитала продлена до конца 2026 года.

Школы и другая образовательная инфраструктура должны быть комфортны для детей. Поэтому регионам поручено построить новые помещения и отремонтировать старые.



Классным руководителям, которые ответственны за нравственное воспитание подрастающего поколения, решено доплачивать из федерального бюджета по 5 тыс. руб. в месяц. Региональные доплаты при этом будут сохранены.

Изменен подход к высшему образованию: число бюджетных мест в вузах решено увеличить, но они будут предоставляться преимущественно абитуриентам, поступающим по целевым направлениям из регионов, где ощущается нехватка специалистов конкретных профессий. В частности, по специальности "педиатрия" 75% бесплатных мест займут именно целевики.

В системе налогообложения бизнеса в течение шести лет перемен не будет. Зато в Конституцию могут быть внесены поправки:

депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, премьер-министр, его заместители и члены кабмина, губернаторы, судьи и другие граждане, занимающие важные государственные посты не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране;

кандидат в президенты РФ должен быть исключительно гражданином РФ и жить в России не менее 25 лет;

президент РФ не может занимать этот пост более двух сроков подряд;

Россия – президентская республика, президент – верховный главнокомандующий;

назначать главу правительства РФ и его замов должна Госдума;

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, пенсии должны регулярно индексироваться.

По всем этим и ряду других пунктов Путин предложил проконсультироваться с россиянами. Будет проведено голосование по внесению изменений в Конституцию.



Послание, с которым Путин обратился 15 января 2020 г. к Федеральному собранию, стало 16-м в его карьере президента России.