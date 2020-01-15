Кандидат должен будет проживать на территории РФ не менее четверти века

В России ужесточат требования, предъявляемые кандидатам на пост главы государства. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Российский лидер отметил, что одним из требований станет проживание в России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительства в ином государства. Причем это правило предлагается закрепить не только на момент участия в выборах, но и до этого.