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Немцы раскрыли секрет успеха Путина на мировой арене

Немцы раскрыли секрет успеха Путина на мировой арене
Владимир Пктин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва укрепила свои позиции в ряде горячих точках планеты со времен кризиса в 2014-ом

Россия стала центром ближневосточной кризисной дипломатии и чувствует себя сильнее, чем 5-6 лет назад. В немалой степени это связано с образовавшимся с регионе вакуумом власти. Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk.

По мнению автора, на сегодняшний момент ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке. При этом критика со стороны Европы нисколько не волнует руководство РФ.

С точки зрения Москвы, отмечает издание, все идет очень гладко – так гладко, как не было с 2014 года.

"Президент России (Владимир Путин) едет в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие контакты с Ираном, Путин принимает канцлера, затем разговаривает по телефону с Парижем и Римом, а в Москве глава правительства Ливии и его главный противник приняли участие в переговорах о перемирии", – отметил автор достижения Москвы.

Вишенка на торте: газопровод "Северный поток – 2" будет достроен. Ни одно другое правительство в настоящее время не может собрать такой огромный пакет успеха, подчеркивает журналист. А добивается Кремль этого с помощью терпеливого и точного анализа.

"Там, где создается силовой политический вакуум, например, в Сирии и Ливии, он расширяет свое влияние, причем без особых затрат", – говорится в статье.

Россия исходит "из холодного расчета" и не занимается "политической магией", считает автор.

Именно Москва, добавил он, создает на Ближнем Востоке условия, с которыми другие страны, в частности Германия, должны считаться. Такие действия России приносят свои плоды, и успешная фаза российской внешней политики будет продолжаться еще долго, резюмирует издание.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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