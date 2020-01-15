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Жилье для россиян станет доступнее благодаря низким ставкам на ипотечные кредиты. Об этом заявил глава "Сбербанка" Герман Греф.
"У нас все хорошо с ипотекой... Ставки будут падать, сейчас капитал увеличат, поэтому с ипотекой все будет хорошо", – цитирует слова главы банка РИА "Новости".
Заявление Греф сделал после обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию. Президент в своем выступлении заявил, что банки должны активнее участвовать в программе льготной ипотеке под 2% на Дальнем Востоке.
Пока минимальная ставка по ипотеке в России составляет 9,19%.
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