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Жилье в России станет доступнее

Жилье в России станет доступнее
Фото: www.globallookpress.com
Ставки по ипотеке продолжат снижаться

Жилье для россиян станет доступнее благодаря низким ставкам на ипотечные кредиты. Об этом заявил глава "Сбербанка" Герман Греф.

"У нас все хорошо с ипотекой... Ставки будут падать, сейчас капитал увеличат, поэтому с ипотекой все будет хорошо", – цитирует слова главы банка РИА "Новости".

Заявление Греф сделал после обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию. Президент в своем выступлении заявил, что банки должны активнее участвовать в программе льготной ипотеке под 2% на Дальнем Востоке.

Пока минимальная ставка по ипотеке в России составляет 9,19%. 

Дарья ПЕТРОВА

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