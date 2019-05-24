Россиянам снизят ставки по ипотеке

Расплачиваться с кредиторами станет проще

Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотечным кредитам с завтрашнего дня. Такое решение соответствует обстановке, сложившейся на рынке жилищного кредитования, заявил председатель правления банка Герман Греф.



"С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентных пункта. Это вопрос, который очень часто задается, ставятся политические задачи о том, чтобы снизить ставки",

– сообщил глава кредитной организации на годовом собрании акционеров. Мероприятие транслируется на официальной странице банка во "ВКонтакте".

По мнению Грефа, на рынке в целом ожидается тренд на уменьшение ипотечных ставок. Таким образом, после снижения минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

Базовая ставка на приобретение готового жилья будет снижена с 11,4 до 10,8% годовых, передает телеканал "360". Минимальная ставка с учетом дисконтов составит 9,6% годовых. Базовая ставка на приобретение строящегося жилья уменьшится с 10,9 до 10,6%. Для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации она составит 10,2% годовых.

На прошлой неделе Герман Греф сделал довольно неожиданное заявление о том, что к концу года ставки по ипотеке могут снизиться до 8% годовых и даже ниже. "Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел. И не только мне кажется, и Центральный банк об этом заявил. В конце года, у меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз", – отметил глава Сбербанка. Его слова приводит ТАСС.

Эксперты в целом согласились с тем, что на рынке ипотечного кредитования наблюдается тренд на удешевление займов, но отметили, что вряд ли снижение ставок будет настолько резким.

Благодаря снижению ставок банкам, возможно, удастся преодолеть сокращение ипотечного рынка. В "Объединенном кредитном бюро" накануне заявили, что за апрель банки выдали гражданам 90 тыс. жилищных кредитов – это на 21% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы выдачи в годовом отношении сократились на 12%, с 227 млрд до 201 млрд руб., передает "Лента.ру". Специалисты объяснили снижение объемов ростом ставок в прошлом году, вызванным повышением ключевой ставки Центробанка.