Ставки по ипотеке заметно упадут

Воспользоваться дешевыми кредитами смогут не все

Проценты по займам на покупку жилья постепенно будут снижаться в течение года. Такого мнения придерживаются эксперты. Однако уменьшение ставок не будет резким, к тому же коснется оно далеко не всех.



В настоящий момент средний размер ставки по кредитам на покупку жилья составляет 10,5% годовых на первичном рынке и 10,6–10,7% на вторичном. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу года ставки опустятся до 8% годовых. Аналитики согласны с тем, что снижение будет, но называют совсем другие цифры.

"Банки уже повышали ставки в первом квартале этого года, когда росла инфляция. Дальнейшее повышение не имеет смысла. Просто потому, что сейчас растет конкуренция между банками, особенно входящими в топ-15",

– заявила в интервью "Лайф.ру" заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. По ее мнению, в ближайшие месяц ставки останутся на текущем уровне, а затем уменьшатся до 10,2% в новостройках и до 10,4–10,5% на вторичном рынке.

При этом главный аналитик "Центра аналитики и финансовых технологий" Антон Быков считает, что понижение ставок будет касаться лишь индивидуальных предложений. Например, если выплату кредита частично берет на себя государство или сам банк участвует в финансировании строительства дома.

Реально на пониженный процент могут рассчитывать только надежные клиенты с блестящей кредитной историей и те, кто покупает жилье по особым программам банка. Для остальных летом ставки могут вырасти и перевалить за 11%.

Но это не значит, что ненадежным заемщикам следует бросаться в банк прямо сейчас. Скорее всего, им попросту откажут: за последние годы сильно выросла кредитная нагрузка населения, и банкам приходится более тщательно оценивать платежеспособность клиентов, пояснил руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов.

Покупателям, у которых имеется просроченная задолженность по кредиту, следует прежде всего погасить ее. После этого можно смело подавать заявку. В этом случае велика вероятность, что банк одобрит выдачу ипотечного кредита.