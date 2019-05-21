Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ставки по ипотеке заметно упадут

Фото: www.globallookpress.com
Воспользоваться дешевыми кредитами смогут не все

Проценты по займам на покупку жилья постепенно будут снижаться в течение года. Такого мнения придерживаются эксперты. Однако уменьшение ставок не будет резким, к тому же коснется оно далеко не всех.

В настоящий момент средний размер ставки по кредитам на покупку жилья составляет 10,5% годовых на первичном рынке и 10,6–10,7% на вторичном. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу года ставки опустятся до 8% годовых. Аналитики согласны с тем, что снижение будет, но называют совсем другие цифры.

"Банки уже повышали ставки в первом квартале этого года, когда росла инфляция. Дальнейшее повышение не имеет смысла. Просто потому, что сейчас растет конкуренция между банками, особенно входящими в топ-15",

заявила в интервью "Лайф.ру" заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. По ее мнению, в ближайшие месяц ставки останутся на текущем уровне, а затем уменьшатся до 10,2% в новостройках и до 10,4–10,5% на вторичном рынке.

Фото: www.globallookpress.com

При этом главный аналитик "Центра аналитики и финансовых технологий" Антон Быков считает, что понижение ставок будет касаться лишь индивидуальных предложений. Например, если выплату кредита частично берет на себя государство или сам банк участвует в финансировании строительства дома.

Реально на пониженный процент могут рассчитывать только надежные клиенты с блестящей кредитной историей и те, кто покупает жилье по особым программам банка. Для остальных летом ставки могут вырасти и перевалить за 11%.

Но это не значит, что ненадежным заемщикам следует бросаться в банк прямо сейчас. Скорее всего, им попросту откажут: за последние годы сильно выросла кредитная нагрузка населения, и банкам приходится более тщательно оценивать платежеспособность клиентов, пояснил руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов.

Покупателям, у которых имеется просроченная задолженность по кредиту, следует прежде всего погасить ее. После этого можно смело подавать заявку. В этом случае велика вероятность, что банк одобрит выдачу ипотечного кредита.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украинский министр взорвал Кремль на фото и испугался последствий

Эпатажный снимок быстро исчез

Грандиозная потеря: Порошенко лишился миллионов долларов

Чистый капитал бывшего главы Украины снизился почти на 40%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей