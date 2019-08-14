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Россиянам пообещали дешевую ипотеку

Фото: www.globallookpress.com
Жилье станет более доступным до конца 2019-го

На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке.

Костин рассказал президенту, что в июне этого года средняя стоимость ипотеки составила 9,9%, однако в банке рассчитывают, что до конца 2019 г. ставки начнут снижаться, сообщается на сайте Кремля. 

"Я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - 

ответил на это Путин. 

Ранее эксперты Центрального банка заявили, что в России возможен обвал цен на жилье.


Валентина МАЙОРОВА
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