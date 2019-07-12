Такое развитие событий окажется нежелательным для всех заинтересованных лиц

Спрос на покупку квартир с ипотекой в России исчерпается уже через 7-9 лет. При этом эксперты считают, что новых желающих россиян таким способом приобрести жилье не появится. Это приведет к тому, что в 2024 году стоимость недвижимости моментально уменьшится.

С таким заявлением выступил Центробанк, опубликовав доклад "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства". Эксперты проанализировали перспективы реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Он предполагает, что к 2024 г. объем строительства жилья увеличится до 120 миллионов квадратных метров (+30% к 2018-му), что будет являться историческим рекордом.

"Неувязка предложения со спросом чревата либо быстрым ростом цен на жилье (если спрос значительно превысит предложение), либо падением цен (если спрос на построенное жилье не будет достаточным)",

– отмечается в докладе.

Однако достижение целей нацпроекта приведет к снижению спроса, уверены специалисты. В ближайшие 10 лет число людей, которые захотят взять ипотеку, будет сокращаться, а за короткий период в стране не возникнут миллионы новых семей. В результате, цены на жилье упадут. Эксперты ЦБ подчеркивают, что это негативно скажется на всех участниках рынка.

Любопытно, что в июле Россия обогнала Европу по росту цен на недвижимость. За первый квартал 2019-го стоимость квартир возросла на 9% по сравнению с аналогичным периодам в 2018-м, а в Европе эта цифра оказалась на уроне 4%.