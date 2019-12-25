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Ипотечные ставки упадут в 2020 году

Ипотечные ставки упадут в 2020 году
Фото: www.globallookpress.com
На снижении настаивает президент РФ

Квартиры и дома в ипотеку должны быть более доступным для россиян, полагает президент России Владимир Путин.

С таким поручением он обратился лично к руководству министерства финансов, Центробака и других профильным ведомств. По словам Владимира Владимировича, ставки по ипотеке должны быть снижены, хотя в этом году уже достигнуты неплохие цифры.

"То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель", – заключил Путин, отметив, что необходимо и дальше работать в данном направлении. 

Напомним, ранее стало известно, что летом 2020 г. выдачу ипотечных кредитов в России могут ужесточить

Ксения АНДРЕЕВА

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