На снижении настаивает президент РФ

Квартиры и дома в ипотеку должны быть более доступным для россиян, полагает президент России Владимир Путин.

С таким поручением он обратился лично к руководству министерства финансов, Центробака и других профильным ведомств. По словам Владимира Владимировича, ставки по ипотеке должны быть снижены, хотя в этом году уже достигнуты неплохие цифры.

"То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель", – заключил Путин, отметив, что необходимо и дальше работать в данном направлении.

Напомним, ранее стало известно, что летом 2020 г. выдачу ипотечных кредитов в России могут ужесточить.