Финрегулятор озаботился повышением стандартов ипотечного кредитования

В России с 1 июля 2020 г. банки могут ужесточить процедуру выдачи ипотеки. С таким предложением выступил Центробанк РФ, вынеся данную идею на общественное обсуждение участников рынка. Об этом говорится в докладе финрегулятора.

Цель подобной меры – сбалансировать развитие ипотечного кредитования. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам.

"Надбавки установлены в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога ("кредит/залог")", – пояснили в ЦБ.

Из этого следует, что отчисления банков в резервы будут поставлены в прямую зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика. Чем выше ПДН заемщика и меньше его первоначальный взнос по кредиту, тем больше резервов придется накопить банкам по выдаваемой ссуде.

Как полагают эксперты ЦБ, данные меры позволят увеличить запасы капитала кредитных организаций на покрытие убытков в случае "реализации внешних или внутренних шоков", которые могут вызвать снижение доходов россиян и цен на недвижимость. Тем самым они "обеспечат сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков".

На прошлой неделе сообщалось, что за последние годы граждане страны стали больше бояться брать кредитов на покупку недвижимости из-за падения зарплат. Так, в нынешнем октябре финансовые организации оформили на 27% меньше ипотечных займов, чем за этот же период 2018 года.

