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Ипотека превращает россиян в нищих

Ипотека превращает россиян в нищих
Фото: www.globallookpress.com
Люди стали бояться кредитов, как огня

Жителям России не хватает денег на покупку квартир. Реальные доходы населения падают вот уже 6 лет, а цена квадратного метра в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, остается стабильно высокой.

По данным РБК, средняя сумма ипотечного кредита в северной столице выросла на 16% до рекордных 3,17 млн рублей. А период, на который жители оформляют кредит, увеличился до 18 лет.

В результате люди стали еще больше бояться кредитов. В октябре этого года финансовые организации оформили на 27% меньше ипотечных займов, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных кредитов сократилась на 17% или на 3,4 млрд рублей.

Чтобы подтолкнуть жителей к ипотеке, банкиры снижают первоначальный взнос. Однако по мнению экспертов, расширение круга заемщиков за счет наименее платежеспособных граждан приведет только к массовым дефолтам.

Александр ИЛЬИН

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