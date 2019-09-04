Ипотека станет дешевле

Ставки устремятся вниз уже к концу года

Дешева ипотека – это реальность ближайшего будущего. Уже к концу нынешнего года средняя ставка существенно упадет.

Она опустится ниже 10%. А примерно через год не превысит и 9%, а, наоборот устремится в меньшую сторону. Приятный для россиян прогноз озвучил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов.

"Есть шанс, что к концу следующего года при снижении ключевой ставки она уйдет и на уровень ниже 9%", – цитирует эксперта РИА "Новости".

Напомним, в середине августа тему ипотечного кредитования поднимал президент РФ Владимир Путин. Он намекнул главе ВТБ Андрею Костину, что банк мог бы облегчить решение квартирного вопроса для россиян.

Руководитель финансовой организации согласился с гарантом и сегодня, 4 сентября, предположил, что в начале 2020 года ставки по ипотеке упадут до 9%, а через каких-то пару лет – до 8% годовых, передает "Говорит Москва".

В 2019 году ключевая ставка по ипотеке снижалась дважды на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых.

