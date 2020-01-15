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Путин защитил действующую Конституцию

Новый Основной закон не нужен

Владимир Путин по время ежегодного обращения к Федеральному собранию заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Об этом сообщает "МИР24".

"Сегодня ряд политических объединений ставят вопрос о новой Конституции. Хочу вас заверить, что такого не будет. Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан", – цитирует российского лидера URA.RU.

При этом несколько поправок в Конституцию Путин предложил вынести на общественное обсуждение, в частности – о президентстве. Он заявил, что согласен ее убрать. Если это произойдет, то избранный президент РФ не сможет занимать пост более двух сроков. С оговоркой "не подряд" это возможно три раза и больше.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью РИА "Новости" сказал, что заявление об отмене слова "подряд" связано с тем, что трансфер власти в 2024 г. не предполагает возвращения Владимира Путина на должность президента

Глава государства добавил, что изменения в Основной закон РФ должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.

Александр ИЛЬИН

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