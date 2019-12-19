Путин обещал следить за дискуссиями в обществе по поводу расширения полномочий Госдумы

Спешить и опрометчиво действовать в вопросе изменений Конституции страны в статьях о полномочиях парламента и сроков пребывания на президентском посту нельзя. Так прокомментировал лидер РФ Владимир Путин собственные же слова, сказанные на эту тему в ходе сегодняшней большой пресс-конференции. Глава государства обещал наблюдать за дискуссией в обществе по данному поводу.

Он отметил, что его ответ не был какой-либо заготовкой.

"Я сказал, что я вижу: дискуссия по этому вопросу идет. Вижу и считаю не лишенным оснований то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" уже после мероприятия с журналистами.

По его мнению, российское общество развивается, укрепляются структуры Госдумы, а в стране сложилась надежная многопартийная система в политике. Также россияне хотя быть больше ответственными за те решения, которые принимаются на самом верху госвласти.



"Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить. Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", – подчеркнул Путин.

Напомним, во время пресс-конференции президент допустил изменения в некоторые статьи основного закона, отметив, что полностью его менять не стоит. В частности, он полагает, что из Конституции можно убрать оговорку "подряд" в норме о количестве президентских сроков, поскольку она "смущает некоторых политологов и общественных деятелей", пишет издание URA.RU.



В действующем главном документе державы данная формулировка такова: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

Как сообщает телеканал "МИР 24", нынешняя встреча Путина с журналистами длилась 4 часа 18 минут. Лидер нации ответил на более чем 70 вопросов. И в этом году пресс-конференция побила рекорд по количеству аккредитованных представителей СМИ – 1895 человек.

