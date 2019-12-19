"Единая Россия" поддержала президента в вопросе новой Конституции

РФ не нужен новый документ, страна должна встать на путь стабильного развития

"Единая Россия" согласна с мнением президента РФ Владимира Путина, что государству необходимо реализовывать фундаментальные вещи, прописанные в действующей Конституции, а не создавать новый документ. Об этом рассказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Политик отметил, что при этом некоторые изменения исключать нельзя, однако для них необходимы аргументы, которые бы поддержали россияне.

"Мы всецело поддерживаем Президента в том, что нам нужна не новая Конституция, а реализация тех фундаментальных вещей, которые закреплены в нашей действующей Конституции. Отдельные изменения возможны, но для их внесения должны быть очень прочные основания, поддержанные большинством жителей России",

– заметил Турчак.

Секретарь генсовета "Единой России" добавил, что власть ответственна перед народом и должна соблюдать принципы, закрепленные в главном документе государства. По словам Турчака, эти основы помогли России пережить глобальные политические и социально-экономические преобразования, а также "встать на путь стабильного развития".

Ранее Владимир Путин на большой пресс-конференции отметил, что Конституция – живой инструмент, который должен отвечать на развитие общества. Однако президент России считает, что менять основу закона или принимать новый, не стоит.

"Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной", - заявил лидер россиян.