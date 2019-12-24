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Путин попросил оставить Конституцию в покое

Путин попросил оставить Конституцию в покое
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства считает, что важнее отрегулировать отношения между разными ветвями власти

Конституцию России менять нет необходимости, а вот улучшить некоторые статьи можно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с руководством палат Федерального собрания РФ в Кремле.

"Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы как-то отрегулировать по-другому, в том числе <…> взаимоотношения между муниципальными органами власти и государственными органами власти", – цитирует РИА "Новости" главу государства.

Путин считает, что в стране нужно создать единую систему публичной власти, без ущемления "интересов и прав муниципальных образований".

Тема изменений в основном законе стала широко обсуждаться после большой пресс-конференции президента. Тогда он дал понять, что корректировки некоторых статей возможны, в частности в тех, которые относятся к полномочиям парламента и срокам пребывания на посту главы государства. При этом, подчеркивает Путин, в данном вопросе необходима широкая дискуссия в обществе и среди экспертов, поскольку нельзя "делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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