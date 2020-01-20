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Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию

Люди выразят свое мнение в апреле 2020 года

Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно может состояться 12 апреля.

Рассматривается и другой вариант – 26 апреля, выяснило издание "РБК". Правда, эта дата маловероятна. Один из источников сказал, что не подходит и воскресенье, 19 апреля, потому что на этот день выпадает православная Пасха.

Голосование пройдет после того, как поправки в Конституцию одобрят депутаты и сенаторы, но до их официального вступления в силу. Поддержать изменения в Основной закон также должны не менее двух третей заксобраний регионов.

Внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию, после которого правительство страны ушло в отставку

Полина ИВАНОВА

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