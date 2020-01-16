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Стала известна дата всероссийского голосования

Внесение правок в Конституцию обсудят в ближайшие месяцы

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию планируют провести до 1 мая 2020 года. Об этом сообщил источник в Совете Федерации.

Он отметил, что добровольное голосование пройдет в один из выходных дней, рассказал ТАСС источник. Порядок проведения пока разрабатывается, сообщает URA.RU.

Законопроекты о поправках в Конституции могут быть внесены в Госдуму в феврале – марте 2020 года. Совет Федерации утвердит план реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 января.

Ранее стало известно, что первое совещание по внесению дополнений в Конституцию пройдет 17 января. 

Карина СИРАЗОВА

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До 1 мая - это и есть дата голосования?
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