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Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию планируют провести до 1 мая 2020 года. Об этом сообщил источник в Совете Федерации.
Он отметил, что добровольное голосование пройдет в один из выходных дней, рассказал ТАСС источник. Порядок проведения пока разрабатывается, сообщает URA.RU.
Законопроекты о поправках в Конституции могут быть внесены в Госдуму в феврале – марте 2020 года. Совет Федерации утвердит план реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 января.
Ранее стало известно, что первое совещание по внесению дополнений в Конституцию пройдет 17 января.
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