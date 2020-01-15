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Россия осталась без правительства

Россия осталась без правительства
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Медведев объявил об отставке и ушел с поста премьер-министра

После ежегодного обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию правительство ушло в отставку в полном составе. О таком решении заявил Дмитрий Медведев. 

Как сообщил экс-премьер, это историческое событие стало возможным благодаря 117 статье Конституции РФ, по которой правительство может сложить с себя полномочия, если глава государства это одобрит. Президент России поблагодарил Медведева и его коллег за работу и попросил исполнять обязанности до формирования нового кабинета. 

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку",

заявил Медведев.  

Исполняющий обязанности федерального министра признался телеграм-каналу The Bell, что это решение стало для всех полной неожиданностью. 

"Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что", – отметил он. 

Президент России предложил теперь уже экс-премьеру новую должность. 

Ранее Владимир Путин выступил перед Федеральным Собранием. В своей речи он обозначил, какие изменения ждут страну в ближайшее время. Он также затронул тему поправок в Конституцию. Это, по словам Медведева, влияет на баланс власти. Экс-премьер добавил, что изменения будут приняты после обсуждения обществом, как отмечал Путин.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Я слоняюсь к мысли, что запахло жареным.
Власть концентрируется в одних руках. Скоро бахнет
М
Ответить
хотелось бы верить но верится с трудом что выберут толкового,сейчас на слуху либо барыги либо смотрящие в рот ввп,настоящих буйных мало вот и нету вожаков
Гость
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что то верича с трудом или запахло жареным
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