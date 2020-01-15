Медведев объявил об отставке и ушел с поста премьер-министра

После ежегодного обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию правительство ушло в отставку в полном составе. О таком решении заявил Дмитрий Медведев.

Как сообщил экс-премьер, это историческое событие стало возможным благодаря 117 статье Конституции РФ, по которой правительство может сложить с себя полномочия, если глава государства это одобрит. Президент России поблагодарил Медведева и его коллег за работу и попросил исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку",

– заявил Медведев.

Исполняющий обязанности федерального министра признался телеграм-каналу The Bell, что это решение стало для всех полной неожиданностью.

"Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что", – отметил он.

Президент России предложил теперь уже экс-премьеру новую должность.

Ранее Владимир Путин выступил перед Федеральным Собранием. В своей речи он обозначил, какие изменения ждут страну в ближайшее время. Он также затронул тему поправок в Конституцию. Это, по словам Медведева, влияет на баланс власти. Экс-премьер добавил, что изменения будут приняты после обсуждения обществом, как отмечал Путин.