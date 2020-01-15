Экс-глава кабмина займет кресло зампредседателя Совбеза

Подавший в отставку председатель правительства России Дмитрий Медведев пойдет в зампредседатели Совета безопасности. Новую должность планирует ввести президент страны Владимир Путин.

Именно ее глава государства намерен предложить теперь уже экс-премьер-министру РФ, передает телеканал "360" в своем телеграмм-канале.

"Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке", – пояснил президент.

Он отметил, что "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности", уточняет "Интерфакс".

Напомним, сегодня после послания Путина Федеральному Собранию РФ кабмин страны сложил с себя полномочия.