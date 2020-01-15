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Подавший в отставку председатель правительства России Дмитрий Медведев пойдет в зампредседатели Совета безопасности. Новую должность планирует ввести президент страны Владимир Путин.
Именно ее глава государства намерен предложить теперь уже экс-премьер-министру РФ, передает телеканал "360" в своем телеграмм-канале.
"Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке", – пояснил президент.
Он отметил, что "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности", уточняет "Интерфакс".
Напомним, сегодня после послания Путина Федеральному Собранию РФ кабмин страны сложил с себя полномочия.
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