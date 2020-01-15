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Премьеру Медведеву нашли новое место

Премьеру Медведеву нашли новое место
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Экс-глава кабмина займет кресло зампредседателя Совбеза

Подавший в отставку председатель правительства России Дмитрий Медведев пойдет в зампредседатели Совета безопасности. Новую должность планирует ввести  президент страны Владимир Путин. 

Именно ее глава государства намерен предложить теперь уже экс-премьер-министру РФ, передает телеканал "360" в своем телеграмм-канале. 

"Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке", – пояснил президент. 

Он отметил, что "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности", уточняет "Интерфакс". 

Напомним, сегодня после послания Путина Федеральному Собранию РФ кабмин страны сложил с себя полномочия. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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От Медведева толку не было в правительстве 8 лети на новом месте от него толку не будет.это точно.8 лет прошли и никакого результата он нашего правител ства.пропали эти года и никто не будет отвечать за эти упущенния.
Гость
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