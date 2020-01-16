Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыты подробности первой встречи по изменению Конституции

Раскрыты подробности первой встречи по изменению Конституции
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Совещание по внесению поправок в Основной закон пройдет 17 января

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. В нее вошли 75 политиков, ученых и общественных деятелей.

Первая встреча группы пройдет 16 января, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Кремля. Рабочее совещание о внесении правок президент проведет в пятницу, 17 января, пишет НСН. На нем также будут обсуждаться требования к губернаторам, федеральным министрам и депутатам, передает сайт "Комсомольская правда".

"Группа станет органом, который будет разрабатывать и принимать решения", – рассказал политолог Владимир Шаповалов в беседе с телеканалом "360". Он также отметил, что подобная группа создана впервые и процедура голосования пока не определена. "Будет достаточно широкое общественное обсуждение. Это будет процесс, в котором примут участие разные политические силы", – заключил эксперт.

Ранее правительство России в полном составе ушло в отставку.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Трамп же распекал ЦРУ, что они создали конституцию РФ, и они РФ не контролируют!!!!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей