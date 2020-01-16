Совещание по внесению поправок в Основной закон пройдет 17 января

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. В нее вошли 75 политиков, ученых и общественных деятелей.

Первая встреча группы пройдет 16 января, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Кремля. Рабочее совещание о внесении правок президент проведет в пятницу, 17 января, пишет НСН. На нем также будут обсуждаться требования к губернаторам, федеральным министрам и депутатам, передает сайт "Комсомольская правда".

"Группа станет органом, который будет разрабатывать и принимать решения", – рассказал политолог Владимир Шаповалов в беседе с телеканалом "360". Он также отметил, что подобная группа создана впервые и процедура голосования пока не определена. "Будет достаточно широкое общественное обсуждение. Это будет процесс, в котором примут участие разные политические силы", – заключил эксперт.

Ранее правительство России в полном составе ушло в отставку.