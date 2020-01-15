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Путин выбрал преемника Медведева

Путин выбрал преемника Медведева
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России предложил депутатам рассмотреть кандидатуру главы ФНС

Владимир Путин считает, что Михаил Мишустин справится с должностью премьер-министра России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.  

Как передает ТАСС, президент страны и глава ФНС провели встречу, во время которой последний дал свое согласие занять должность главы правительства. Нижняя палата Федерального Собрания РФ рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны 16 января, пишет РИА Новости. 

Россияне же полагали, что место премьер-министра может занять председатель счетной палаты Алексей Кудрин или глава Совфеда Валентина Матвиенко. 

Мишустин был главой Федеральной налоговой службы РФ с 2010 года. Он на полгода младше Медведева, сейчас ему 53 года. 

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Такое решение и.о. премьер-министра принял после выступления Владимира Путина перед Федеральным Собранием. Во время своего выступления предложил внести некоторые изменения в Конституцию.

Глава государства после заявления Медведева поблагодарил его и коллег за работу, а также предложил создать для него должность зампредседателя Совбеза. Путин также официально одобрил отставку правительства. 

Полина ИВАНОВА

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