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Российское правительство своим уходом в отставку шокировало россиян. Не меньшим потрясением стало сообщение о новом месте работы теперь уже экс-главы кабмина Дмитрия Медведева.
Специально для него президент РФ Владимир Путин пообещал ввести дополнительную должность запредседателя Совбеза, уточняет "ФедералПресс".
"Вот это поворот",
– отреагировал на информацию читатель РИА "Новости".
После неожиданного известия наиболее политически подкованные жители страны гадают, кто же теперь сядет в освободившееся кресло премьер-министра. Одни прочат его председателю счетной палаты Алексею Кудрину, вторые – руководителю Чечни Рамзану Кадырову, третьи – главе Совфеда Валентине Матвиенко. Также на месте премьера россияне видят банкира Германа Грефа, ныне бывшего министра обороны Сергея Шойгу, экс-атомщика и первого замруководителя АП РФ Сергея Кириенко.
"Кудрин следущий премьер", "Рамзана в премьеры", "Я думаю Матвиенко сможет возглавить что угодно", "Кудрин или Греф – других по знанию экономики и умению руководить, не просматривается "Кириенко?", "Шойгу, Шойгу",
– предположили граждане страны (орфография и пунктуация авторов сохранены).
В виртуальной дискуссии приняли участие сотни человек. Не остались в стороне и журналисты. Опрос в своем телеграмм-канале устроила главред RT Маргарита Симоньян. Ее список существенной отличается от народного.
В него вошли министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель АП Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Также подписчики Симоньян могут "выставить" свою кандидатуру.
Ставки делает и издание The Bell. В его опроснике – все те же кандидаты, за исключением помощника президента Андрея Белоусова, который ранее занимал должность министра экономического развития страны.
Кто займет место российского премьера – пожалуй, главная интрига сегодняшнего дня. Не исключено, что глава государства преподнесет сюрприз, выдвинув на эту должность неожиданную кандидатуру.
В среду, 15 января, Россия осталась без правительства, напоминает телеканал "360".
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