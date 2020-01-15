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"Вот это поворот": россияне назвали имя нового премьера

"Вот это поворот": россияне назвали имя нового премьера
Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Медведеву нашли замену

Российское правительство своим уходом в отставку шокировало россиян. Не меньшим потрясением стало сообщение о новом месте работы теперь уже экс-главы кабмина Дмитрия Медведева.

Специально для него президент РФ Владимир Путин пообещал ввести дополнительную должность запредседателя Совбеза, уточняет "ФедералПресс".  

"Вот это поворот",

отреагировал на информацию читатель РИА "Новости".

После неожиданного известия наиболее политически подкованные жители страны гадают, кто же теперь сядет в освободившееся кресло премьер-министра. Одни прочат его председателю счетной палаты Алексею Кудрину, вторые – руководителю Чечни Рамзану Кадырову, третьи – главе Совфеда Валентине Матвиенко. Также на месте премьера россияне видят банкира Германа Грефа, ныне бывшего министра обороны Сергея Шойгу, экс-атомщика и первого замруководителя АП РФ Сергея Кириенко. 

"Кудрин следущий премьер", "Рамзана в премьеры", "Я думаю Матвиенко сможет возглавить что угодно", "Кудрин или Греф – других по знанию экономики и умению руководить, не просматривается  "Кириенко?", "Шойгу, Шойгу",

предположили граждане страны (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

В виртуальной дискуссии приняли участие сотни человек. Не остались в стороне и журналисты. Опрос в своем телеграмм-канале устроила главред RT Маргарита Симоньян. Ее список существенной отличается от народного.

В него вошли министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель АП Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Также подписчики Симоньян могут "выставить" свою кандидатуру.

Ставки делает и издание The Bell. В его опроснике – все те же кандидаты, за исключением помощника президента Андрея Белоусова, который ранее занимал должность министра экономического развития страны. 

Кто займет место российского премьера – пожалуй, главная интрига сегодняшнего дня. Не исключено, что глава государства преподнесет сюрприз, выдвинув на эту должность неожиданную кандидатуру.

В среду, 15 января, Россия осталась без правительства, напоминает телеканал "360". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А Академика Глазьева, что, - никак?
Гость
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А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".
Гость
Ответить
Скорей всего Собянин.
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