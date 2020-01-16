В Киеве опасаются негативных последствий для себя от внесения поправок в Конституцию России

Россия отказывается от прежних правил. Такой вывод сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, изучив послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. От преобразований, предложенных российским лидером, украинскому дипломату стало "тревожно".

"Внутренние изменения в РФ традиционно требуют мобилизации из-за внешней угрозы, поэтому следует готовиться к дальнейшим российским действиям", - написал Климкин в Facebook.

На Украине и раньше с большим вниманием слушали все выступления президента России. И хотя в этот раз не было показано запусков новейших ракет и большую часть послания Путин отвел социальным вопросам, в Киеве традиционно переполошились. Пережить без поддержки Запада передачу лидером РФ части полномочий парламенту (в частности, по формированию правительства) и меры по повышению рождаемости, Незалежная, по мнению Климкина, не сможет.

"Стратегия для нас очевидна: стать сильнее и договариваться с РФ только вместе с теми, кого она вынуждена уважать", – отметил он.

Выводы экс-министра удивили самих украинцев, отмечает Пятый канал.

Путин огласил Послание в среду, 15 января 2020 года. Он подчеркнул, что национальное законодательство должно быть в приоритете и предложил ряд поправок в Конституцию РФ, за которые россиянам еще предстоит проголосовать. Многие инициативы раньше уже обсуждались в обществе, указывает "Царьград".

После выступления президента правительство РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку.