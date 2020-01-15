Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Зарубежные средства массовой информации, шокированные неожиданным сложением своих полномочий российского кабмина, активно гадают, с каким умыслом это было сделано почти сразу после объявления президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

Отмечая тот факт, что в самом обращении лидера нации на этот раз не было ничего сенсационного, кроме той части, где он говорил про масштабные изменения во властных структурах, например, о назначении премьер-министром не президентом страны, а парламентом, на Западе, как, впрочем, и в России, никто не ожидал столь стремительного поворота событий.

Между тем, американский телеканал CNN почему-то очень взволновала судьба министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Там обратили внимание, что в ходе выступления Путин все-таки сделал ряд критических замечаний в адрес правительства. По его мнению, в последние годы, и особенно в 2019-ом, были допущены ошибки.

"Главный вопрос сейчас – что теперь будет с министрами российского правительства и кто из них сможет попасть в его новый состав. Один из самых интересных примеров – это, разумеется, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который стал лицом российской внешней политики, – будут ли в этом плане также предприняты какие-то изменения?" – цитирует RT переживания американцев.

Заокеанские журналисты в данном вопросе, надо заметить, немного опростоволосились, поскольку МИД РФ не является прерогативой кабмина, он полностью подвластен главе государства. Так что Сергей Викторович и его подчиненные могут спать спокойно.

Ряд западных аналитиков полагают, что новый руководитель правительства – это чуть ли не представление преемника на пост главы государства. Об этом пишет британская The Independent. Издание делает ставку на бывшего министра финансов, а ныне руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-12 годах, считался фаворитом на посту лидера России. В 2011 году он отошел в сторону, чтобы позволить господину Путину вернуться на третий срок, и многие ожидали, что президент отплатит за эту услугу. Но его понижение в должности теперь значительно уменьшает эту перспективу. Тот, кто займет его место премьер-министра, будет рассматриваться как главный кандидат в качестве преемника", – пишет автор статьи.

Однако и в данном вопросе, особенно в части персоналий, ошибочка вышла у западных коллег. Позже в среду, 15 января, Путин в качестве преемника Медведева представил главу ФНС Михаила Мишустина.

Надо признать, что с данной кандидатурой промашка вышла не только у иностранных специалистов, но и у отечественных.

