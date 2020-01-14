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Почти полмиллиона украинцев в 2019 г. получили российские паспорта. Этот показатель в два раза превысил данные за предыдущий год. Такие цифры озвучила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
"Что касается в целом граждан Украины … Если обратиться к цифрам, у нас (в 2019 г.) приобрели гражданство почти 500 тыс человек, в прошлом году было 270 тыс", – цитирует РИА "Новости" представительницу силового ведомства.
Она отметила, что паспорта РФ в большинстве получают жители Донбасса, но есть и граждане Украины из других регионов.
Число соискателей российского гражданства увеличилось в немалой степени из-за упрощения процедуры его получения, а также возможности оформления вида на жительство.
Ранее стало известно, что в 2019 г. примерно
9 тыс. жителей Крыма получили документы с двуглавым орлом. По данным пресс-службы республиканского МВД, из рассматриваемых в прошлом году заявлений о приеме в гражданство РФ лишь одному человеку было отказано, пишет ТАСС.
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