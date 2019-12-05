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Украинцам запретят въезд в Россию по внутренним паспортам

Украинцам запретят въезд в Россию по внутренним паспортам
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Киев жалуется на массовую подделку синей книжечки и слабую защиту документа

В Незалежной грядет очередная паспортная революция – кабмин собирается запретить пересечение своим гражданам российско-украинской границы по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении с 1 марта 2020 года. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Таким образом, отметил он, приостанавливается действие положений соглашений с РФ от 1997-го и 2011 годов.

Пан Погорельцев пояснил агентству УНИАН, почему вдруг возникла необходимость внесения изменений в эти договоренности. Оказывается, согласно данным Госпогранслужбы Украины, ежегодно растет число случаев обнаружения подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов в форме книжечки.

Кроме того, эти документы не содержат информацию о личности латиницей, в результате чего невозможно проверить гражданина на наличие возможных ограничений на пересечение границы, а также не позволяет автоматически считать информацию при прохождении погранконтроля.

Отмечается, что ныне находящиеся на территории РФ украинцы могут оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу в посольство страны в Москве и консульские учреждения в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске. На сегодняшний момент таким правом воспользовались свыше 4 тыс. граждан Незалежной – им оформили биометрические загранпаспорта.

Добавим, что Российская Федерация до сих пор не препятствовала украинцам въезжать в нашу страну по внутренним паспортам, при этом Украина ввела такой запрет с 1 марта 2015 г. А с начала 2018-го россияне могут пересекать украинскую границу лишь с новыми биометрическими загранпаспортами и с проверкой пальчиков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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