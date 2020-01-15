Персоной нон-грата пока не официально объявлен Марат Башаров

Украинцы взбесились из-за спектакля Марата Башарова в Харькове. Они пообещали устроить свой спектакль в городе, если СБУ не закроет артисту въезд в страну.

Грозное обещание выложили в Facebook активисты националистической организации. Российского актера и телеведущего в своем послании они называют "Крымнашистом".

Если Служба безопасности не отреагирует на призыв радикалов, они устроят акцию протеста и не допустят показа постановки "Идея фикс" в оперном театре Харькова.

"Крымнашистам не место на Украине!", – резюмируют оголтелые украинцы.

У бунтарей нашлось немного единомышленников. Свои комментарии под постом оставили лишь 11 человек.

"Вон из нашего дома!", "Молодцы! Удачи!", "Одесса будет поддерживать блокаду", – присоединились к посланию они.



Судя по афише, которую несогласные приложили к тексту, гастроли Башарова в Незалежной запланированы с 20 по 26 января в Киеве, Одессе и Полтаве.