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Украинцы устроили цирк из-за российского актера

Украинцы устроили цирк из-за российского актера
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Персоной нон-грата пока не официально объявлен Марат Башаров

Украинцы взбесились из-за спектакля Марата Башарова в Харькове. Они пообещали устроить свой спектакль в городе, если СБУ не закроет артисту въезд в страну. 

Грозное обещание выложили в Facebook активисты националистической организации. Российского актера и телеведущего в своем послании они называют "Крымнашистом".

Если Служба безопасности не отреагирует на призыв радикалов, они устроят акцию протеста и не допустят показа постановки "Идея фикс" в оперном театре Харькова.  

"Крымнашистам не место на Украине!", – резюмируют оголтелые украинцы. 

У бунтарей нашлось немного единомышленников. Свои комментарии под постом оставили лишь 11 человек.

"Вон из нашего дома!", "Молодцы! Удачи!", "Одесса будет поддерживать блокаду", – присоединились к посланию они.  

Судя по афише, которую несогласные приложили к тексту, гастроли Башарова в Незалежной запланированы с 20 по 26 января в Киеве, Одессе и Полтаве.

Ксения АНДРЕЕВА

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