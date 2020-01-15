Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва строила козни Киеву по газовому транзиту

Москва строила козни Киеву по газовому транзиту
Фото: pixabay.com
В Незалежной вскрыли планы РФ по недопущению пополнения украинской казны за счет российского топлива

Украинская сторона обвинила Россию в том, что ее представители специально затягивали процесс подписания нового контракта на транзит газа, чтобы у Киева не было возможности получать прибыль. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он отметил, что доходы государства от транспортировки нефти и газа очень сильно разнятся – от черного золота почти нет прибыли, а за голубой фитилек Незалежная получает "реальный и ощутимый доход".

"Знаете, почему Россия была до последнего против транзита через территорию Украины? Чтобы Украина не зарабатывала на российском газе, чтобы у нас буквально не было прибыли от транзита", – сказал пан Витренко в интервью изданию "Гордон".

По его мнению, в Москве осознают, что отсутствие прибыли от транзита газа уменьшит ВВП соседнего государства, а значит усилит недовольство народа "европейским выбором Украины".

Также он подчеркнул, что если бы РФ не подписала контракт с Незалежной на транспортировку российского топлива, тогда бы Киев продолжил забирать в счет погашения долга зарубежные активы "Газпрома".

Ранее Витренко жаловался, что прямых поставок газа из России для украинцев нет, поскольку Москва сама перестала качать топливо. В РФ же напомнили Киеву, что это украинская сторона прекратила просто за него платить.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей