В Незалежной вскрыли планы РФ по недопущению пополнения украинской казны за счет российского топлива

Украинская сторона обвинила Россию в том, что ее представители специально затягивали процесс подписания нового контракта на транзит газа, чтобы у Киева не было возможности получать прибыль. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он отметил, что доходы государства от транспортировки нефти и газа очень сильно разнятся – от черного золота почти нет прибыли, а за голубой фитилек Незалежная получает "реальный и ощутимый доход".

"Знаете, почему Россия была до последнего против транзита через территорию Украины? Чтобы Украина не зарабатывала на российском газе, чтобы у нас буквально не было прибыли от транзита", – сказал пан Витренко в интервью изданию "Гордон".

По его мнению, в Москве осознают, что отсутствие прибыли от транзита газа уменьшит ВВП соседнего государства, а значит усилит недовольство народа "европейским выбором Украины".

Также он подчеркнул, что если бы РФ не подписала контракт с Незалежной на транспортировку российского топлива, тогда бы Киев продолжил забирать в счет погашения долга зарубежные активы "Газпрома".

Ранее Витренко жаловался, что прямых поставок газа из России для украинцев нет, поскольку Москва сама перестала качать топливо. В РФ же напомнили Киеву, что это украинская сторона прекратила просто за него платить.

