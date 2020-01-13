Украинцам посоветовали не придумывать "всякие истории", а обратиться напрямую за топливом к монополисту

Вина за отсутствие договора на поставки газа из России украинским потребителям полностью лежит на властях Незалежной. И российский "Газпром" здесь ни при чем. Так прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков претензии Киева на сей счет, озвученные исполнительным директором "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Ранее сегодня тот в интервью американскому "Радио Свобода" заявил, что причиной отсутствия прямых поставок нашего топлива на Украину является решение "Газпрома", принятое несколько лет назад, о прекращении подачи газа украинцам.

Юшков напомнил, что на самом деле это Киев и "Нафтогаз" перестали платить за российский газ и, согласно действующему тогда контракту, из-за неуплаты в течение трех месяцев денег украинского клиента перевели на предоплату. Но поскольку Незалежная ее не внесла, голубой ручеек из России для нее остановился.

По его мнению, "Нафтогаз" все валит на "Газпром" по вполне классической схеме, что выглядит лукавством, но очень показательно для нынешнего киевского руководства. В конце концов, надо же как-то комментировать те вопросы, которые задают жители страны, а именно, почему растут цены на ЖКХ и почему не закупается более дешевое топливо напрямую из России.

"В этом плане "Нафтогазу", конечно, приходится отвечать, почему они не берут газ у наиболее выгодного поставщика. Они начинают придумывать всякие истории, например, что это "Газпром" не поставляет. Да, конечно, он не поставляет! Вы же договор с ним не заключили", – подчеркнул эксперт в интервью НСН.

