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Место жены Порошенко заняла супруга Зеленского

Шило на мыло: место жены Порошенко заняла супруга Зеленского
Елена Зеленская. Фото: president.gov.ua
Новый украинский лидер окружает себя верными соратниками и соратницами

Отчаянная борьба в Незалежной с кумовством терпит такое же поражение, как и с коррупцией. К такому выводу можно прийти, когда узнаешь свежие новости с берегов Днепра.

Так сегодня президент страны Владимир Зеленский нашел теплое местечко для своей супруги, назначив ее в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" ("Художественный арсенал"). Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства в понедельник, 13 января.

Примечательно, что ранее сопредседателями в этом органе были жена предшественника пана Зеленского на посту президента Марина Порошенко и его советник, экс-глава администрации Борис Ложкин.

Своим указом новый лидер нации обновил состав совета. Теперь его председателем стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Отметим, что в тексте документа особо подчеркивается, что Елена Зеленская не кто-нибудь там абы кто, а именно супруга действующего главы государства. Чтобы не перепутали.

Также в число 16 членов совета вошли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

Напомним, в середине декабря прошлого года с подачи офиса Зеленского жена Порошенко была уволена с еще одной хлебной должности – председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда. Тогда она предположила, что пострадала из-за фамилии, которую с гордостью носит больше 30 лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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