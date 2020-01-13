В Незалежной обнаружили пустые вагоны, идущие на полуостров

Украинские СМИ продолжают нагнетать истерику вокруг запущенной в декабре 2019 г. железнодорожной ветки Крымского моста. После того, как он устоял, не рухнул, не ушел под воду, авторы разоблачительных статей принялись выискивать другие минусы.

В новой статье от "Обозревателя" собраны негативные отзывы путешественников на поездах, а также констатируется, что пассажирские составы ходят в Крым полупустыми. Особое внимание уделено комментариям о самих вагонах и обслуживанию.

"Подстаканники закончились, но это не беда, обещали, что их еще изготовят. Зато тут можно заказать еду, и не надо тащить с собой сумки с продуктами. Жалко только, что еду по поезду не развозят, нужно идти в вагон-ресторан", – приводит издание впечатление одной из пассажирок. При этом не уточняется, что те самые фирменные подстаканники первым туристам презентовались в дар.

На закуску даны комментарии неких местных жителей, которые выразили недовольство от большого числа машин на полуострове после запуска автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив. В них крымчане жалуются, что регион теперь перегружен авто, которые из-за неимения свободных площадок туристы ставят во дворах.

В реакции же пользователей под данной статьей читатели заметили ряд противоречий в высказываниях недовольных украинцев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Все лето выли, что мол по мосту никто не ездит, а тут вдруг из-за обилия машин, что по мосту приезжают, их ставить негде. Врать, и то не умеете", "На каку ложь и мерзость не пойдешь из-за зависти. Сначала укросми писали что моста не существует, потом писали что он скоро рухнет, сейчас до подстаканников дошли.... придурки", "Кожний справжний какел мечтал бы иметь подстаканник с российского поезда. Но увы. Pылом не вышли какелы", "Рекордный даже для Обоза лживый бред. 1.Фирменные подстаканники раздавались пассажирам первых поездов в качестве сувениров. 2. В 2019 году в Крыму отдохнуло 7 млн туристов. В том числе 1 млн из Украины. И никто не хочет ехать в Крым 3. В любой паре двух соседних абзацев опуса один опровергает ложь в следующем или наоборот..."

Напомним, первые пассажирские поезда пошли по Крымскому мосту 24 декабря, а за день до этого переход лично открывал президент РФ Владимир Путин.

