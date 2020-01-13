Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы радуются исчезнувшим подстаканникам из крымских поездов

Украинцы радуются исчезнувшим подстаканникам из крымских поездов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
продолжениеРоссийское телевидение наводит ужас на украинцев
В Незалежной обнаружили пустые вагоны, идущие на полуостров

Украинские СМИ продолжают нагнетать истерику вокруг запущенной в декабре 2019 г. железнодорожной ветки Крымского моста. После того, как он устоял, не рухнул, не ушел под воду, авторы разоблачительных статей принялись выискивать другие минусы.

В новой статье от "Обозревателя" собраны негативные отзывы путешественников на поездах, а также констатируется, что пассажирские составы ходят в Крым полупустыми. Особое внимание уделено комментариям о самих вагонах и обслуживанию.

"Подстаканники закончились, но это не беда, обещали, что их еще изготовят. Зато тут можно заказать еду, и не надо тащить с собой сумки с продуктами. Жалко только, что еду по поезду не развозят, нужно идти в вагон-ресторан", – приводит издание впечатление одной из пассажирок. При этом не уточняется, что те самые фирменные подстаканники первым туристам презентовались в дар.

На закуску даны комментарии неких местных жителей, которые выразили недовольство от большого числа машин на полуострове после запуска автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив. В них крымчане жалуются, что регион теперь перегружен авто, которые из-за неимения свободных площадок туристы ставят во дворах.

В реакции же пользователей под данной статьей читатели заметили ряд противоречий в высказываниях недовольных украинцев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Все лето выли, что мол по мосту никто не ездит, а тут вдруг из-за обилия машин, что по мосту приезжают, их ставить негде. Врать, и то не умеете", "На каку ложь и мерзость не пойдешь из-за зависти. Сначала укросми писали что моста не существует, потом писали что он скоро рухнет, сейчас до подстаканников дошли.... придурки", "Кожний справжний какел мечтал бы иметь подстаканник с российского поезда. Но увы. Pылом не вышли какелы", "Рекордный даже для Обоза лживый бред. 1.Фирменные подстаканники раздавались пассажирам первых поездов в качестве сувениров. 2. В 2019 году в Крыму отдохнуло 7 млн туристов. В том числе 1 млн из Украины. И никто не хочет ехать в Крым 3. В любой паре двух соседних абзацев опуса один опровергает ложь в следующем или наоборот..."

Напомним, первые пассажирские поезда пошли по Крымскому мосту 24 декабря, а за день до этого переход лично открывал президент РФ Владимир Путин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
вот и правильно - окраине и не надо знать про крым больше того, что могут осилить куриные моски незалежалых обезьян-салоедов
Гость
Ответить
В КРЕМЛЕ НИКАК НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ.ЧТО УКРАИНЕ ДО <цензура>.ЧТО ТВОРИТСЯ В <цензура> МОСКОВИИ !!!
1
новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей